Actores y actrices españoles alzan la voz contra la guerra en la 34 edición de los Premios de la Unión

17 Mar 2026 por Redacción Irispress

El mundo de la interpretación española convirtió la 34 edición de los Premios de la Unión en un escenario de reivindicación pacifista. Durante la gala, numerosos actores y actrices aprovecharon sus intervenciones para lanzar un mensaje claro contra los conflictos armados, apelando a la responsabilidad colectiva y al papel de la cultura como herramienta de conciencia social. Entre aplausos, se repitieron consignas como “no a la guerra” y llamamientos a frenar la violencia en el panorama internacional.

La cultura como altavoz social

Más allá de la entrega de galardones, la ceremonia estuvo marcada por discursos cargados de simbolismo. Los profesionales del sector destacaron la importancia de defender los valores humanitarios y subrayaron el impacto que la guerra tiene sobre la población civil. “Más amor y paz” fue una de las frases más repetidas de la noche, convertida en lema espontáneo de una gala que trascendió lo artístico para posicionarse en el debate social.

El evento, que reunió a destacadas figuras del cine, el teatro y la televisión, volvió a demostrar el compromiso del sector cultural con las causas sociales. En un contexto internacional complejo, los Premios de la Unión se consolidan así no solo como una cita clave para la profesión, sino también como un espacio desde el que lanzar mensajes con vocación global.