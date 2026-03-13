CaixaBank alcanza un 44% de mujeres en posiciones directivas

13 Mar 2026 por Sergio Martínez

Compromiso de CaixaBank con la diversidad de género

CaixaBank mantiene como objetivo alcanzar el 45% de mujeres en puestos directivos en 2027, según su Plan Estratégico. La entidad está cerca de lograrlo, ya que en 2025 alcanzó el 44% de mujeres en posiciones de liderazgo.

El banco refuerza su apuesta por la igualdad de oportunidades y el liderazgo femenino. Actualmente, las mujeres representan el 57,3% de la plantilla, el 40% del Consejo de Administración y el 51% de los cargos directivos en oficinas Store. Además, durante el último año, el 53,8% de los nuevos accesos a puestos directivos correspondieron a mujeres.

La diversidad, meritocracia y reconocimiento del talento forman parte de la cultura corporativa de la entidad, que impulsa iniciativas para fomentar una organización inclusiva y promover la igualdad dentro de la empresa y en la sociedad.

Semana de la Igualdad

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, CaixaBank ilumina de morado varios edificios corporativos en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Castellón, Ibiza, Pamplona, Tenerife, Gran Canaria y Murcia.

Esta acción forma parte de la Semana de la Igualdad, que la entidad celebra por octavo año consecutivo con el objetivo de sensibilizar sobre la igualdad entre hombres y mujeres. Durante la semana se desarrollan actividades internas y externas destinadas a promover la diversidad en las empresas y en la sociedad.

Comité Asesor externo de Diversidad – Grupo de expertos

La entidad ha renovado su Comité Asesor externo de Diversidad, creado en 2022, para incorporar nuevas perspectivas y reforzar su papel como referente en inclusión.

Entre los nuevos integrantes destacan expertos como Ramon Bernat, Óscar Muñoz, María Ángeles Quesada, Irene Unceta y Krista Walochik.

Este comité reúne a especialistas en diversidad e inclusión y funciona como un espacio de análisis, reflexión y asesoramiento para el Comité de Dirección de la entidad.

Wengage, el compromiso de CaixaBank con la igualdad

El programa Wengage impulsa la diversidad y la igualdad de oportunidades dentro de la organización. Este proyecto promueve la inclusión en diferentes ámbitos: género, diversidad generacional, cultural, discapacidad y colectivo LGBTI.

Incluye medidas como mentoring femenino, promoción interna con criterios igualitarios, conciliación y flexibilidad laboral, con el objetivo de construir una cultura corporativa inclusiva. Gracias a este programa, CaixaBank se convirtió en la primera empresa en España en obtener la certificación de AENOR en mentoring.

Además, la entidad desarrolla iniciativas externas para promover el liderazgo femenino, la educación STEM, el deporte femenino, el emprendimiento rural y la inclusión laboral.

Este compromiso ha sido reconocido con el premio “Mejor Banco en Diversidad e Inclusión en Europa 2025” otorgado por Euromoney, además del Distintivo de Igualdad en la Empresa del Ministerio de Igualdad y la certificación EFR (Empresa Familiarmente Responsable).