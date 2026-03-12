Tres buques atacados en el estrecho de Ormuz tras incendiarse dos petroleros

Dos petroleros y un buque portacontenedores han sido atacados en el estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más estratégicos para el transporte internacional de petróleo y mercancías. Como consecuencia del ataque, los dos petroleros se incendiaron, lo que obligó a activar protocolos de emergencia y a movilizar equipos de rescate en la zona.

Por el momento no se han confirmado oficialmente las causas del incidente ni la autoría del ataque, mientras diversas autoridades marítimas y organismos internacionales continúan recopilando información sobre lo sucedido.

Preocupación por la seguridad en la zona

El estrecho de Ormuz es una vía clave por la que circula una parte significativa del comercio mundial de crudo, por lo que cualquier incidente en esta zona genera preocupación en los mercados energéticos y en la comunidad internacional. Analistas advierten de que este tipo de ataques puede aumentar la tensión en la región y afectar a la seguridad de las rutas marítimas internacionales.