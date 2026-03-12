Tiempo estable en gran parte de España con temperaturas en ascenso

La estabilidad atmosférica predominará en la mayor parte de España durante los próximos días, con temperaturas en aumento que dejarán valores especialmente suaves para la época. En ciudades como Sevilla y Badajoz, los termómetros podrían alcanzar hasta 22 grados, reflejando un ambiente más propio de finales de primavera que del inicio de la estación.

Los cielos estarán en general poco nubosos o despejados, con una presencia limitada de precipitaciones en la mayor parte del territorio.

Condiciones favorables en buena parte del país

Este episodio de estabilidad favorecerá jornadas agradables en amplias zonas de la Península, especialmente en el suroeste y el interior. Los meteorólogos señalan que el ascenso térmico será progresivo y que las temperaturas se mantendrán por encima de los valores habituales para estas fechas en algunas regiones, consolidando un periodo de tiempo estable tras varios días de inestabilidad en el país.