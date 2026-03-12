Ryan Gosling defiende que ‘Proyecto Salvación’ transmite esperanza ante los desafíos de la humanidad

12 Mar 2026 por Redacción Irispress

El actor Ryan Gosling ha destacado que la película ‘Proyecto Salvación’ ofrece un mensaje optimista sobre la capacidad de las personas para superar grandes desafíos. Durante la promoción del filme, Gosling explicó que la historia busca recuperar la confianza en la capacidad de la humanidad para afrontar las dificultades, incluso en los momentos más complejos.

El intérprete señaló que la película combina ciencia ficción y aventura con una reflexión sobre el esfuerzo colectivo y la importancia de la colaboración.

Ciencia ficción con mensaje humano

Según Gosling, uno de los aspectos más interesantes de la obra es que plantea un escenario extremo que obliga a los personajes a buscar soluciones innovadoras y trabajar juntos. El actor subrayó que la película intenta transmitir que, pese a las crisis globales, la creatividad y la cooperación siguen siendo herramientas fundamentales para encontrar respuestas.