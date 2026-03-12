Más de 50 empresas se suman al 20º aniversario de La Hora del Planeta

Más de 50 empresas y entidades participarán este año en la conmemoración del 20 aniversario de La Hora del Planeta, la iniciativa impulsada por WWF que promueve un apagón simbólico de luces durante una hora para concienciar sobre la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.

La acción consiste en apagar la iluminación de edificios, monumentos y espacios emblemáticos durante una hora como gesto de compromiso con la naturaleza y para llamar la atención sobre la necesidad de adoptar medidas frente a la crisis climática.

Movilización global por la naturaleza

La campaña, que se celebra simultáneamente en numerosos países, busca implicar a ciudades, empresas y ciudadanos en una movilización global en defensa del planeta. Desde la organización destacan que este gesto simbólico pretende recordar la importancia de reducir el impacto ambiental y proteger los ecosistemas, al tiempo que anima a adoptar hábitos más sostenibles en la vida cotidiana.