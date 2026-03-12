Igualdad confirma y condena el asesinato por presunta violencia de género en Miranda de Ebro (Burgos)

El Ministerio de Igualdad ha confirmado y condenado el asesinato de una mujer en Miranda de Ebro (Burgos) como un caso de presunta violencia de género. Con esta confirmación oficial, el departamento ha expresado su rechazo ante este nuevo crimen y ha trasladado su apoyo y condolencias a la familia y al entorno de la víctima.

Desde el ministerio se ha recordado que la violencia machista sigue siendo un problema grave que requiere la implicación de toda la sociedad y el refuerzo de las medidas de protección y prevención.

Llamamiento a denunciar y buscar ayuda

Igualdad ha reiterado la importancia de denunciar cualquier situación de violencia y ha recordado que existen recursos disponibles para las víctimas, como el teléfono 016, que ofrece atención gratuita y confidencial las 24 horas del día. Además, ha insistido en la necesidad de seguir trabajando para erradicar la violencia de género y garantizar la protección de las mujeres frente a este tipo de agresiones.