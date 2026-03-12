España reafirma su apuesta por una agenda internacional que coloque la igualdad en el centro de la democracia

España ha reiterado su compromiso con una agenda internacional orientada a reforzar la igualdad, defendiendo que este principio debe ocupar un lugar central en el funcionamiento de las democracias. Representantes del Gobierno han subrayado que la promoción de los derechos y la igualdad de oportunidades es una prioridad en la acción exterior del país.

Durante distintas intervenciones en foros internacionales, España ha destacado la importancia de impulsar políticas que garanticen la igualdad de género, la inclusión social y la protección de los derechos fundamentales como pilares de los sistemas democráticos.

Cooperación y políticas de igualdad

El Ejecutivo ha insistido en la necesidad de reforzar la cooperación entre países para avanzar en estos objetivos y promover medidas que reduzcan las desigualdades. En este sentido, España defiende que la igualdad no solo es un valor social, sino también un elemento esencial para fortalecer las instituciones democráticas y la cohesión de las sociedades.