Bahréin denuncia ataques iraníes contra tanques de combustible en Al Muharraq

El Ministerio del Interior de Bahréin ha denunciado que ataques atribuidos a Irán han alcanzado tanques de combustible situados en una instalación de la gobernación de Al Muharraq, en el noreste del país. El incidente se produce en plena escalada de tensiones en Oriente Próximo tras los recientes enfrentamientos entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Tras el impacto, las autoridades activaron sirenas de alarma y desplegaron equipos de emergencia para controlar un incendio en la zona afectada. El Gobierno también pidió a los residentes de varias localidades cercanas —como Hid, Arad, Galali y Samahij— que permanecieran en sus casas y mantuvieran cerradas puertas y ventanas como medida preventiva frente al humo.

Escalada regional y reacción internacional

El ataque forma parte de una oleada de acciones iraníes contra varios países del Golfo, que incluyen incidentes en Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

En respuesta a estos hechos, el Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado una resolución impulsada por los países del Golfo que condena los ataques iraníes contra infraestructuras y zonas civiles de la región, calificándolos de violación del derecho internacional y amenaza para la seguridad global.