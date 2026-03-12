Atistas y creadores llaman a movilizarse contra la guerra en un manifiesto público

Diversas personalidades del ámbito cultural, entre ellas Luis Tosar, Joan Manuel Serrat, Rosa Montero y Sergio Peris-Mencheta, han firmado un manifiesto en contra de la guerra en el que apelan a la ciudadanía a participar en una movilización convocada para el próximo sábado. El documento denuncia las consecuencias humanitarias de los conflictos armados y reclama apostar por la diplomacia y las soluciones políticas.

Los firmantes consideran que la escalada de tensiones internacionales exige una respuesta firme de la sociedad civil y sostienen que la cultura debe desempeñar un papel activo en la defensa de la paz.

Llamamiento a la participación ciudadana

El manifiesto invita a la ciudadanía a salir a la calle para reclamar el fin de la violencia y promover el diálogo entre países. Los impulsores de la iniciativa subrayan que las guerras afectan especialmente a la población civil y recuerdan la importancia de reforzar los esfuerzos internacionales orientados a la negociación y la resolución pacífica de los conflictos.