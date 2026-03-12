Los alumnos con matrícula parcial podrán cobrar parte de las becas de renta y residencia en el curso 2026/2027
El Gobierno ha aprobado el real decreto que regula las becas y ayudas al estudio para el curso 2026/2027, que introduce varias novedades en el sistema de becas. Entre los cambios más destacados está que los estudiantes universitarios con matrícula parcial —es decir, quienes cursen entre 48 y 59 créditos— podrán recibir parte de las ayudas vinculadas a renta y residencia si cumplen el resto de requisitos académicos y económicos.