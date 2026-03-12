Los alumnos con matrícula parcial podrán cobrar parte de las becas de renta y residencia en el curso 2026/2027

Hasta ahora, este tipo de ayudas estaba reservado a quienes cursaban matrícula completa. Con la nueva medida, unos 20.000 estudiantes podrán beneficiarse de una ayuda parcial que incluirá 350 euros por la beca de renta y otros 350 euros por residencia.

Más cambios en la convocatoria

La convocatoria de becas para el próximo curso contará con un presupuesto de 2.559 millones de euros, ligeramente superior al del año anterior, y podría alcanzar casi un millón de beneficiarios entre la convocatoria general y la destinada a alumnado con necesidades específicas.

Además, el decreto incluye otras mejoras, como flexibilizar los requisitos para estudiantes con discapacidad, que podrán optar a beca con 45 créditos matriculados en lugar de 60, y el aumento de la ayuda por desplazamiento para estudiantes de Ceuta y Melilla, que se duplica hasta los 888 euros.

