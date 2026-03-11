Von der Leyen reafirma el compromiso de la UE con la defensa del orden internacional

11 Mar 2026 por Redacción Irispress

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado que la Unión Europea “siempre defenderá el orden internacional basado en normas”, en un momento marcado por diversas tensiones geopolíticas y conflictos abiertos en diferentes regiones del mundo. La dirigente comunitaria subrayó que el bloque europeo seguirá apostando por la cooperación internacional y el respeto al derecho internacional.

Mensaje de firmeza ante las crisis globales. Durante su intervención, Von der Leyen insistió en que la UE debe mantener una posición clara en la defensa de la estabilidad global, apoyando a sus socios y reforzando los mecanismos multilaterales. En este sentido, recordó que Europa continuará trabajando con aliados y organizaciones internacionales para preservar la seguridad y la legalidad en el ámbito internacional.

La UE busca reforzar su papel en el escenario global. La presidenta de la Comisión Europea destacó además la necesidad de que el bloque comunitario fortalezca su capacidad diplomática, económica y de seguridad para responder a los desafíos actuales. Según señaló, la UE debe actuar de forma unida para proteger sus valores y contribuir a un sistema internacional más estable y previsible.