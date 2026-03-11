Varias ONG celebran el decreto que garantiza la atención sanitaria a migrantes

Diversas organizaciones sociales han valorado positivamente el decreto aprobado por el Gobierno que garantiza el acceso a la atención sanitaria para las personas migrantes, al considerar que supone un avance en la protección del derecho universal a la salud. Las entidades destacan que la medida permitirá eliminar barreras administrativas que dificultaban la asistencia médica a determinados colectivos.

Un paso hacia la sanidad universal. Las ONG subrayan que la nueva normativa refuerza el principio de acceso igualitario al sistema sanitario, independientemente de la situación administrativa de las personas. Según estas organizaciones, el decreto supone “un avance importante” para asegurar que nadie quede fuera de la atención médica básica.

Reivindicación histórica del tercer sector. Los colectivos que trabajan con población migrante recuerdan que esta medida responde a años de reivindicaciones por parte de asociaciones y profesionales sanitarios. En su opinión, el decreto permite avanzar hacia un modelo en el que el derecho a la salud se garantice de forma efectiva y no dependa de circunstancias administrativas.