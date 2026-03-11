Un incendio tras un ataque obliga a evacuar uno de los buques afectados en el estrecho de Ormuz

11 Mar 2026 por Redacción Irispress

Dos buques han sido atacados en las últimas horas mientras navegaban por el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo para el transporte de petróleo. Según las primeras informaciones, uno de los barcos sufrió un incendio a bordo tras el ataque, lo que obligó a evacuar a parte de su tripulación por motivos de seguridad.

Incidente en una zona clave para el comercio energético. El estrecho de Ormuz, situado entre Omán e Irán, es un paso fundamental para el tráfico internacional de hidrocarburos. Las autoridades marítimas han confirmado que los buques implicados han sufrido daños y que varios equipos de emergencia han sido desplegados para controlar la situación y asistir a las tripulaciones.

Investigación abierta y preocupación internacional. Por el momento no se ha confirmado la autoría del ataque, aunque el incidente ha generado preocupación entre gobiernos y compañías navieras por el posible impacto en la seguridad del transporte marítimo en la región. Diversos países han pedido prudencia mientras se esclarecen las circunstancias de lo ocurrido.