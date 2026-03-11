Tres fallecidos y varios heridos tras un incendio en una vivienda de Miranda de Ebro

Tres personas han muerto y otras cuatro han resultado heridas, entre ellas dos niños, en un incendio registrado en una vivienda de Miranda de Ebro (Burgos) durante la madrugada. El fuego obligó a movilizar a bomberos, sanitarios y fuerzas de seguridad, que acudieron al lugar tras recibir varias llamadas alertando de las llamas y el humo que salía del inmueble.

Rescate y atención a los heridos. Los servicios de emergencia lograron evacuar a varias personas que se encontraban en el interior de la vivienda. Los heridos, algunos con síntomas de inhalación de humo y quemaduras, fueron trasladados a centros hospitalarios para recibir atención médica. Entre los afectados se encuentran dos menores.

Investigación sobre el origen del fuego. La Policía y los bomberos han iniciado una investigación para determinar las causas del incendio, que ha causado una gran conmoción en la localidad burgalesa. Por el momento no se descarta ninguna hipótesis mientras se analizan los restos del inmueble y se recaban testimonios.