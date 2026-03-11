Oleaje y viento activan avisos en Asturias, Galicia y Canarias, con lluvias intensas en la Comunitat Valenciana

El oleaje y el fuerte viento han puesto en aviso meteorológico a distintas zonas de Asturias, Galicia y Canarias, mientras que en la Comunitat Valenciana se esperan precipitaciones intensas a lo largo de la jornada, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Temporal en el norte y en el archipiélago. Las rachas de viento y el estado de la mar han motivado avisos en varias áreas del litoral cantábrico y atlántico. En Galicia y Asturias se prevé mar combinada con olas de varios metros, mientras que en Canarias el viento podría alcanzar rachas fuertes en zonas expuestas.

Lluvias localmente fuertes en el Mediterráneo. En paralelo, la Comunitat Valenciana se mantiene pendiente de episodios de lluvia intensa, que podrían acumular cantidades significativas en cortos periodos de tiempo. Ante esta situación, las autoridades recomiendan precaución en desplazamientos y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.