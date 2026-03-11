Muere el periodista y escritor Raúl del Pozo a los 89 años

El periodista y escritor Raúl del Pozo ha fallecido a los 89 años, dejando tras de sí una de las trayectorias más reconocidas del periodismo español de las últimas décadas. Con una carrera marcada por la crónica política y el análisis de la actualidad, Del Pozo fue durante años una de las firmas más influyentes en la prensa nacional.

Una voz destacada del periodismo político. Nacido en Cuenca en 1936, desarrolló gran parte de su carrera en distintos medios de comunicación, aunque alcanzó especial notoriedad por sus columnas en el diario El Mundo. Su estilo literario y personal, cargado de referencias culturales y una mirada crítica sobre la vida política española, lo convirtió en un referente dentro del periodismo de opinión.

Reconocimientos a una larga trayectoria. A lo largo de su carrera recibió diversos premios y distinciones por su contribución al periodismo y a la literatura. Además de su trabajo como columnista, también publicó varios libros en los que combinó crónica, memoria y reflexión sobre la sociedad española. Su fallecimiento ha provocado numerosas reacciones de compañeros y personalidades del mundo cultural y mediático.