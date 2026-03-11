Fallece el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique a los 87 años

El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, una de las voces más destacadas de la literatura latinoamericana contemporánea, ha fallecido a los 87 años. Autor de una extensa obra narrativa y ensayística, Bryce Echenique fue reconocido por su estilo irónico y autobiográfico, que retrató con humor y melancolía la vida de la burguesía latinoamericana y las experiencias del exilio.

Una figura clave de la narrativa hispanoamericana. Nacido en Lima en 1939, alcanzó gran proyección internacional con su novela “Un mundo para Julius” (1970), considerada una de las obras más influyentes de la literatura peruana del siglo XX. A lo largo de su carrera publicó títulos como La vida exagerada de Martín Romaña o El huerto de mi amada, consolidando una trayectoria literaria que le valió premios y reconocimiento en todo el ámbito hispanohablante.

Legado literario y reconocimiento internacional. Bryce Echenique recibió numerosos galardones, entre ellos el Premio Nacional de Literatura del Perú y el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances. Su obra, traducida a varios idiomas, dejó una profunda huella en generaciones de lectores y escritores, que hoy despiden a uno de los grandes narradores de la literatura latinoamericana.