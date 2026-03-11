El Gobierno asegura que España cuenta con materias primas estratégicas y prevé hallar tierras raras

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha afirmado que en España “con toda seguridad aparecerán tierras raras”, al tiempo que ha destacado que el país dispone de materias primas estratégicas clave para la transición energética y el desarrollo industrial.

Potencial geológico en varias zonas del país. Durante su intervención, la ministra explicó que los estudios geológicos en marcha están permitiendo identificar recursos minerales relevantes, entre ellos elementos considerados críticos para sectores tecnológicos y energéticos. Aagesen señaló que España cuenta con un potencial significativo en recursos minerales que puede contribuir a reforzar la autonomía estratégica europea.

Un recurso clave para la transición energética. Las llamadas tierras raras son fundamentales para la fabricación de baterías, aerogeneradores, vehículos eléctricos y dispositivos electrónicos, por lo que su localización y posible explotación despiertan un creciente interés económico y geopolítico. Desde el Gobierno se insiste en que cualquier desarrollo minero deberá realizarse con garantías ambientales y sociales, en línea con los objetivos de sostenibilidad.