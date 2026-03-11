El Ejecutivo presenta ‘Hodio’, una herramienta para analizar el impacto de los discursos de odio en redes

11 Mar 2026 por Redacción Irispress

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la puesta en marcha de ‘Hodio’, una nueva herramienta diseñada para medir y analizar el alcance de los discursos de odio en redes sociales. La iniciativa pretende mejorar el seguimiento de este tipo de contenidos en internet y facilitar datos que ayuden a combatir su difusión.

Análisis del fenómeno en el entorno digital. Según ha explicado el Ejecutivo, el sistema permitirá monitorizar tendencias, identificar patrones y evaluar el impacto de mensajes que puedan incitar al odio o la discriminación. La herramienta se integrará dentro de las políticas públicas orientadas a la prevención de la violencia y a la protección de colectivos vulnerables en el ámbito digital.

Datos para reforzar las políticas públicas. Desde el Gobierno señalan que el objetivo de ‘Hodio’ es disponer de información más precisa sobre cómo circulan estos mensajes en las plataformas sociales y qué alcance real tienen. Con estos datos se pretende mejorar las estrategias de prevención, concienciación y actuación institucional frente al discurso de odio en internet.