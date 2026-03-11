Desarrollan un método que mejora la creación de zeolitas con aplicaciones en industria, electrónica y salud

Un equipo de investigadores ha desarrollado un nuevo método para optimizar el diseño y la producción de zeolitas, materiales cristalinos con gran potencial en sectores como la catálisis, la electrónica y la salud. El avance permite comprender mejor cómo se forman estas estructuras microscópicas y abre la puerta a crear materiales más eficientes para usos industriales y tecnológicos.

Materiales clave en múltiples sectores. Las zeolitas son minerales microporosos capaces de filtrar, absorber o catalizar reacciones químicas, lo que las convierte en componentes fundamentales en procesos como la refinación de combustibles, la purificación de gases o el desarrollo de sensores y dispositivos electrónicos. Su estructura permite manipular moléculas a escala muy pequeña, lo que las hace especialmente valiosas para la investigación científica.

Un avance para diseñar materiales a medida. Con el nuevo método, los científicos pueden predecir y controlar mejor la formación de estas estructuras, lo que facilita desarrollar zeolitas adaptadas a necesidades específicas. Este enfoque podría acelerar la innovación en campos tan diversos como la química sostenible, la tecnología energética o determinadas aplicaciones biomédicas.