Sánchez impulsa un ‘Erasmus nacional’ con las nuevas Becas Medrano para estudiar en otra universidad española

10 Mar 2026 por Redacción Irispress

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la puesta en marcha de un programa de movilidad universitaria dentro de España, conocido como “Erasmus nacional”, a través de las nuevas Becas Medrano. La iniciativa permitirá a estudiantes universitarios realizar parte de sus estudios en otra universidad del país, con el objetivo de fomentar el intercambio académico y la experiencia formativa en distintos territorios.

El programa busca ampliar las oportunidades educativas de los estudiantes, facilitando que puedan conocer otros centros universitarios, metodologías docentes y entornos culturales sin salir de España.

Impulso a la movilidad estudiantil

Con esta iniciativa, el Gobierno pretende reforzar la cooperación entre universidades españolas y promover la movilidad del alumnado dentro del sistema universitario nacional. Las Becas Medrano estarán destinadas a apoyar económicamente a los estudiantes que participen en el programa, cubriendo parte de los gastos asociados al desplazamiento y la estancia durante el periodo de estudios.