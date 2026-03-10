Pornografía, ciberacoso y desinformación: los principales riesgos digitales para los menores, según un estudio

La exposición a contenidos pornográficos, el ciberacoso, los discursos de odio y la desinformación figuran entre los principales riesgos del mundo digital para los menores, según recoge un estudio reciente sobre el uso de internet entre niños y adolescentes. El informe advierte de que el acceso cada vez más temprano a dispositivos y redes sociales aumenta la probabilidad de que los menores entren en contacto con contenidos o situaciones perjudiciales.

Los investigadores señalan que muchos jóvenes navegan por internet sin suficiente supervisión o sin herramientas adecuadas para identificar riesgos, lo que puede afectar a su bienestar emocional y a su desarrollo social.

Educación digital y prevención

El estudio subraya la importancia de reforzar la educación digital, tanto en el ámbito familiar como en el educativo, para enseñar a los menores a utilizar internet de forma segura y responsable. También se destaca la necesidad de mejorar los mecanismos de protección en plataformas digitales y promover campañas de concienciación que ayuden a detectar y prevenir situaciones de acoso o manipulación informativa en la red.