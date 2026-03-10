Las reservas en Entrepeñas y Buendía suben 24,19 hectómetros hasta acumular 1.639,67, el 65,09% de su capacidad

Los embalses de Entrepeñas y Buendía, en la cabecera del río Tajo, han aumentado sus reservas en 24,19 hectómetros cúbicos durante la última semana. Con esta subida, ambos pantanos alcanzan 1.639,67 hectómetros cúbicos almacenados, lo que supone el 65,09% de su capacidad total.

El incremento se produce tras varios episodios de lluvias que han favorecido la recuperación de los niveles de agua en estos embalses, considerados clave para el sistema hídrico del centro de la península.

Situación de la cabecera del Tajo

La evolución de las reservas en Entrepeñas y Buendía es especialmente relevante porque de estos embalses depende en gran medida el trasvase Tajo-Segura. Las autoridades realizan un seguimiento continuo de los niveles para evaluar la disponibilidad de agua y la gestión de los recursos hídricos en la cuenca.