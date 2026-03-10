Las agresiones a médicos alcanzan en 2025 su nivel más alto con 879 casos registrados

Las agresiones a médicos en España alcanzaron en 2025 un total de 879 casos, la cifra más alta desde que existen registros, según datos del Observatorio contra las Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC). Este balance eleva a casi 9.000 los ataques registrados desde que comenzó a recopilarse esta información, lo que refleja la persistencia de la violencia contra profesionales sanitarios.

Las agresiones incluyen tanto violencia física como amenazas, insultos o intimidaciones, y se producen principalmente en ámbitos como la atención primaria o los servicios de urgencias, donde el contacto directo con pacientes y familiares es más frecuente.

Preocupación en el sector sanitario

Las organizaciones médicas advierten de que estos datos ponen de manifiesto un problema estructural de seguridad en el sistema sanitario, que afecta tanto al bienestar de los profesionales como al funcionamiento de los servicios de salud. Por ello, reclaman medidas de prevención más eficaces, refuerzo de la seguridad en los centros sanitarios y una mayor concienciación social sobre el respeto al personal médico.

Los expertos también recuerdan la importancia de denunciar cualquier agresión, ya que muchos incidentes no llegan a registrarse oficialmente, lo que dificulta conocer la dimensión real del problema.