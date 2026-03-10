Irán responde a Trump y afirma que decidirá cuándo termina la guerra

La Guardia Revolucionaria de Irán ha respondido a las declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump asegurando que será Teherán quien determine cuándo finalizará la guerra. El mensaje llega en medio de la creciente tensión internacional y tras los últimos episodios militares registrados en la región.

Desde el cuerpo militar iraní han señalado que el país está preparado para continuar con sus operaciones y responder a cualquier amenaza, subrayando que las decisiones sobre el final del conflicto dependerán de la estrategia adoptada por las autoridades iraníes.

Escalada de declaraciones entre ambos países

Las declaraciones forman parte del intercambio de advertencias entre dirigentes y responsables militares de distintos países implicados en la crisis regional. Analistas internacionales advierten de que este tipo de mensajes refleja el alto nivel de tensión diplomática y militar, mientras la comunidad internacional insiste en la necesidad de apostar por la contención y la vía diplomática para evitar una mayor escalada del conflicto.