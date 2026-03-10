Interior registra más de 102.000 casos activos de violencia de género en el sistema VioGén

El Ministerio del Interior ha contabilizado 102.567 casos activos de víctimas de violencia de género en el sistema de seguimiento policial VioGén hasta marzo de este año. Este sistema permite evaluar el nivel de riesgo de las víctimas y coordinar las medidas de protección a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Los datos reflejan el número de situaciones que permanecen bajo vigilancia activa por parte de la Policía y la Guardia Civil, con distintos niveles de riesgo establecidos según la evaluación de cada caso.

Herramienta clave para la protección

El sistema VioGén se utiliza para realizar un seguimiento individualizado de las víctimas, determinar el grado de peligro y establecer medidas de protección adecuadas. A través de esta herramienta se coordina la actuación policial y se facilita la comunicación entre las distintas administraciones implicadas en la protección de las mujeres afectadas por violencia de género.