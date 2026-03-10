Greenpeace despliega en la Puerta del Sol una gran pancarta con el lema ‘No a la guerra’

10 Mar 2026 por Redacción Irispress

Activistas de Greenpeace han colgado una gran pancarta con el mensaje “No a la guerra” en la Puerta del Sol, en Madrid, como parte de una acción de protesta contra los conflictos armados y en defensa de la paz. La intervención se llevó a cabo en uno de los puntos más emblemáticos de la capital y buscaba llamar la atención sobre la escalada de tensiones internacionales.

La organización ecologista explicó que con esta acción pretende visibilizar el rechazo a la guerra y reclamar a los gobiernos que prioricen la diplomacia y las soluciones políticas frente a las operaciones militares.

Mensaje a la comunidad internacional

Desde Greenpeace han insistido en que la comunidad internacional debe apostar por el diálogo y la cooperación para evitar una mayor escalada de los conflictos. La organización considera que las guerras tienen graves consecuencias humanitarias y medioambientales, por lo que ha reiterado su llamamiento a favor de la paz y la resolución pacífica de las disputas.