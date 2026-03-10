Costa se distancia de Von der Leyen y defiende mantener un orden internacional basado en normas

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, se ha desmarcado de las recientes declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y ha defendido la necesidad de “garantizar que el mundo siga basado en reglas”. Sus palabras llegan en un momento de reflexión dentro de la Unión Europea sobre el papel del orden internacional ante el aumento de las tensiones geopolíticas.

Costa subrayó que el sistema multilateral y las normas internacionales han sido fundamentales para mantener la estabilidad y que, pese a los desafíos actuales, deben seguir siendo el marco de referencia en las relaciones entre Estados.

Defensa del multilateralismo

El presidente del Consejo Europeo insistió en que la Unión Europea debe continuar apostando por el respeto al derecho internacional, la cooperación entre países y el fortalecimiento de las instituciones multilaterales. En este sentido, consideró que preservar un sistema global basado en reglas es clave para afrontar los conflictos actuales y garantizar una mayor estabilidad en el escenario internacional.