Avisos por nieve, lluvia, viento y oleaje en varias comunidades, con Granada en nivel naranja

10 Mar 2026 por Redacción Irispress

Un episodio de inestabilidad meteorológica mantiene en aviso a media docena de comunidades autónomas por fenómenos como nevadas, lluvias, fuerte viento y oleaje, según las previsiones meteorológicas. La provincia de Granada se encuentra en nivel naranja por nieve, debido a las precipitaciones previstas en zonas de montaña.

Las nevadas se concentrarán principalmente en áreas de mayor altitud, mientras que en otras regiones se esperan lluvias y rachas intensas de viento, además de fuerte oleaje en puntos del litoral.

Precaución ante las condiciones adversas

Ante esta situación, las autoridades recomiendan extremar la precaución en carretera, especialmente en zonas de montaña donde la nieve puede afectar a la circulación. Los servicios meteorológicos mantienen el seguimiento de la evolución del temporal y recuerdan la importancia de consultar los avisos oficiales y las actualizaciones del tiempo.