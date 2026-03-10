Alejandro Sanz cierra su gira latinoamericana con llenos absolutos en cinco países

El cantante Alejandro Sanz ha concluido su gira por Latinoamérica tras colgar el cartel de “todo vendido” en conciertos celebrados en cinco países. El artista ha reunido a miles de seguidores en los distintos escenarios del tour, consolidando una vez más su fuerte vínculo con el público de la región.

Durante la gira, el intérprete repasó algunos de los temas más conocidos de su trayectoria, combinándolos con canciones de sus trabajos más recientes en un espectáculo que ha recorrido varias ciudades latinoamericanas.

Conexión con el público latinoamericano

El balance de la gira ha sido especialmente positivo, con alta asistencia y gran respuesta del público en cada uno de los conciertos. Sanz ha agradecido el apoyo recibido a lo largo del tour y ha destacado la importancia de Latinoamérica en su carrera, una región donde mantiene una base de seguidores muy consolidada desde hace décadas.