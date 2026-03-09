Von der Leyen cuestiona si el sistema internacional basado en reglas sigue siendo eficaz

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha afirmado que la Unión Europea ya no puede confiar plenamente en un sistema internacional basado en reglas, en referencia a la creciente inestabilidad geopolítica y a los desafíos que afronta el orden global. Durante su intervención, planteó además si este modelo, que durante décadas ha guiado las relaciones internacionales, podría haberse convertido en “un obstáculo” en determinados contextos.

Von der Leyen señaló que el escenario internacional actual está marcado por tensiones entre potencias, conflictos armados y disputas comerciales, factores que han puesto a prueba la eficacia de las normas multilaterales que han regulado el sistema internacional desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Adaptación de la estrategia europea

La presidenta de la Comisión subrayó que la Unión Europea debe adaptarse a un entorno global más incierto, reforzando su capacidad de acción y su autonomía estratégica. En este sentido, defendió la necesidad de que Europa sea capaz de proteger sus intereses y valores, manteniendo al mismo tiempo su compromiso con la cooperación internacional y con la defensa de los principios del derecho internacional.