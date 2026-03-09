Una nueva DANA mantiene la inestabilidad en la Península con avisos en seis comunidades

La Península continuará bajo un escenario de inestabilidad este lunes debido a la llegada de una nueva DANA (depresión aislada en niveles altos) que dejará lluvias, nevadas y fuerte oleaje en varias zonas del país. Según las previsiones meteorológicas, seis comunidades autónomas permanecerán en aviso por distintos fenómenos adversos a lo largo de la jornada.

Las precipitaciones afectarán especialmente a áreas del norte y del interior, mientras que en zonas de montaña se esperan nevadas que podrían complicar la circulación. En el litoral, el oleaje y las rachas de viento también obligarán a extremar la precaución.

Seguimiento de la evolución meteorológica

Los servicios meteorológicos mantienen un seguimiento constante de la evolución de la DANA, que podría provocar chubascos localmente intensos y cambios bruscos en las condiciones atmosféricas. Las autoridades recomiendan consultar los avisos oficiales y adoptar precauciones, especialmente en desplazamientos por carretera y en zonas costeras o de montaña donde se esperan los fenómenos más adversos.