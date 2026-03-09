Un total de 250 jóvenes presentan sus producciones de ópera en la cuarta edición de LÓVA del Teatro Real

Un total de 250 jóvenes han presentado sus producciones de ópera en la cuarta edición de LÓVA (La Ópera, un Vehículo de Aprendizaje) organizada por el Teatro Real. El programa educativo permite a estudiantes de distintos centros participar en la creación completa de una ópera, desde el guion y la música hasta la escenografía, el vestuario o la interpretación.

Durante el proceso, los alumnos trabajan en equipo y asumen diferentes roles dentro de una compañía operística, lo que les permite conocer de primera mano cómo se desarrolla una producción escénica.

Aprendizaje artístico y trabajo en equipo

El proyecto busca fomentar la creatividad, la colaboración y el aprendizaje interdisciplinar, utilizando la ópera como herramienta educativa. A través de esta iniciativa, los jóvenes desarrollan habilidades como la expresión artística, la comunicación y la organización colectiva, al tiempo que se acercan al mundo de las artes escénicas.