Más de 140 magistrados de violencia de género denuncian el bloqueo de la especialización judicial prometida

9 Mar 2026 por Redacción Irispress

Más de 140 jueces y juezas especializados en violencia sobre la mujer han denunciado el bloqueo en el desarrollo de la especialización judicial que, según recuerdan, fue comprometida en 2018 dentro de las reformas destinadas a mejorar la respuesta institucional frente a la violencia de género. Los magistrados advierten de que esta situación está retrasando la implantación de un modelo que consideran necesario para reforzar la protección de las víctimas.

En un comunicado conjunto, los firmantes señalan que la falta de avances impide consolidar una formación específica y una estructura judicial plenamente especializada en este ámbito, algo que consideran clave para abordar con mayor eficacia los casos de violencia machista.

Necesidad de reforzar la respuesta judicial

Los jueces subrayan que la especialización permitiría mejorar la atención a las víctimas, agilizar los procedimientos y garantizar una mayor calidad en las resoluciones judiciales. Asimismo, alertan de que el retraso en la aplicación de esta medida puede afectar al funcionamiento de los juzgados y a la capacidad del sistema para responder a un problema que sigue teniendo un fuerte impacto social.

Los magistrados instan a las instituciones competentes a retomar el desarrollo de esta reforma y a impulsar las medidas necesarias para hacer efectiva la especialización judicial en violencia sobre la mujer.