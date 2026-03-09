El Papa reclama detener las bombas y apostar por el diálogo entre pueblos

El Papa ha pedido el fin del “estruendo de las bombas” en los conflictos actuales y ha apelado a la vía del diálogo como herramienta fundamental para resolver las tensiones internacionales. En su mensaje, el Pontífice instó a las partes enfrentadas a abandonar la violencia y a buscar soluciones que permitan escuchar “la voz de los pueblos” afectados por la guerra.

El líder de la Iglesia católica subrayó que los conflictos armados provocan un gran sufrimiento entre la población civil y recordó la importancia de proteger a las personas más vulnerables.

Diálogo frente a la violencia

Durante su intervención, el Papa insistió en que la comunidad internacional debe priorizar la diplomacia y la negociación para evitar una mayor escalada de los enfrentamientos. En este sentido, reiteró su llamamiento a los responsables políticos para que trabajen en favor de la paz y de acuerdos que permitan poner fin a la violencia.