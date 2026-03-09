El movimiento feminista se moviliza en toda España contra la guerra y por la igualdad

9 Mar 2026 por Redacción Irispress

Las movilizaciones feministas celebradas en numerosas ciudades de España han incorporado este año un mensaje claro de rechazo a la guerra, sin abandonar las reivindicaciones tradicionales del movimiento por la igualdad entre hombres y mujeres. Durante las concentraciones y marchas se han escuchado consignas a favor de la paz y contra los conflictos armados, junto a las demandas habituales en materia de derechos y protección frente a la violencia machista.

Las manifestaciones han reunido a colectivos feministas, asociaciones y ciudadanía que han salido a la calle para recordar que la defensa de los derechos de las mujeres también está ligada a la lucha por la paz y la justicia social.

Igualdad y derechos en el centro del 8M

Junto al rechazo a la guerra, las protestas han puesto el foco en cuestiones como la igualdad salarial, la corresponsabilidad en los cuidados y la erradicación de la violencia de género. Las organizaciones participantes han insistido en que todavía existen desigualdades estructurales que afectan a las mujeres y han reclamado políticas públicas que permitan avanzar hacia una igualdad real.