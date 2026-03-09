Detenidos dos trabajadores del Aeropuerto de Barcelona por facilitar la entrada irregular de migrantes

La Policía Nacional ha detenido a dos empleados de empresas que operan en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat por su presunta implicación en una trama que facilitaba la entrada ilegal de migrantes en España. Según fuentes policiales, los detenidos habrían aprovechado su posición laboral dentro de las instalaciones aeroportuarias para ayudar a varias personas a acceder al país de forma irregular.

La investigación apunta a que los sospechosos colaboraban en un sistema que permitía eludir los controles habituales de entrada, utilizando zonas restringidas del aeropuerto o procedimientos vinculados a la operativa aeroportuaria.

Investigación abierta sobre la red

Las autoridades continúan con las pesquisas para determinar el alcance de la trama y si existen más personas implicadas. Los detenidos han sido puestos a disposición judicial mientras los agentes analizan la posible participación de otros trabajadores o colaboradores en esta red que operaba dentro del aeropuerto.