China condena cualquier ataque contra el nuevo líder supremo de Irán

9 Mar 2026 por Redacción Irispress

El Gobierno de China ha rechazado de forma tajante cualquier posible ataque contra el nuevo líder supremo de Irán, después de las advertencias lanzadas por Estados Unidos e Israel en el marco de la creciente tensión en Oriente Próximo. Pekín ha insistido en que cualquier acción contra dirigentes de un Estado soberano podría agravar aún más la situación regional.

Las autoridades chinas han reiterado su postura a favor de la estabilidad y la resolución diplomática de los conflictos, subrayando que la escalada militar solo contribuiría a aumentar la inestabilidad en la zona.

Llamamiento a la contención

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores chino se ha pedido a todas las partes implicadas evitar acciones que puedan intensificar el enfrentamiento y apostar por el diálogo. China mantiene que la prioridad debe ser reducir las tensiones y preservar la seguridad regional, en un contexto marcado por los recientes enfrentamientos y amenazas entre varios actores internacionales.