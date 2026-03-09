ARCOmadrid concluye su edición de 2026 con 95.000 visitantes y un fuerte impacto económico

La feria internacional ARCOmadrid ha cerrado su edición de 2026 con un total de 95.000 visitantes, consolidándose como uno de los principales eventos culturales del país. La organización ha destacado además que el encuentro ha generado un impacto económico estimado de 195 millones de euros en la ciudad de Madrid, impulsando sectores como el turismo, la hostelería y la actividad cultural.

Durante varios días, la feria ha reunido a galerías, artistas, coleccionistas y profesionales del arte contemporáneo procedentes de distintos países, convirtiendo a la capital en un punto de referencia del mercado artístico internacional.

Un referente del arte contemporáneo

Desde la organización subrayan que ARCOmadrid continúa siendo una plataforma clave para la difusión del arte contemporáneo y el intercambio entre galerías y coleccionistas. Además de las exposiciones, la feria ha acogido actividades paralelas, encuentros profesionales y debates que refuerzan su papel dentro del panorama cultural europeo.