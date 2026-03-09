Andalucía fija del 1 al 10 de junio el plazo para solicitar comedor y aula matinal

La Junta de Andalucía ha establecido que el plazo para solicitar los servicios de comedor escolar y aula matinal para el alumnado de Educación Infantil y Primaria se abrirá del 1 al 10 de junio. Durante ese periodo, las familias podrán presentar sus solicitudes para acceder a estos servicios complementarios en los centros educativos públicos.

Estos programas forman parte de las medidas destinadas a facilitar la conciliación familiar y laboral, permitiendo que los alumnos puedan permanecer en el centro antes del inicio de las clases o durante la hora del almuerzo.

Servicios de apoyo a la jornada escolar

El aula matinal suele ofrecer atención a los estudiantes en las primeras horas de la mañana, mientras que el comedor escolar garantiza el servicio de alimentación durante la jornada. La administración educativa recuerda la importancia de respetar los plazos establecidos para que los centros puedan organizar la demanda y planificar el funcionamiento de estos servicios de cara al próximo curso escolar.