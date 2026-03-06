Propuesta de Ocio: Pierre-Auguste Renoir, Cildo Meireles y Antoni Ros-Marbà, protagonistas de marzo en CaixaForum+

Tres documentales proponen acercarse a la obra de grandes creadores. CaixaForum+ presenta Benjamin en Portbou, la primera ópera del maestro Antoni Ros-Marbà, junto a un documental que muestra su proceso de composición y puesta en escena. También estrena Renoir in Love, dedicado a la vida del pintor Pierre-Auguste Renoir, y Cruzeiro do Sul, que recorre la trayectoria del artista brasileño Cildo Meireles. Antoni Ros-Marbà (1937) es uno de los músicos catalanes más completos y prolíficos. Ha dirigido orquestas de prestigio internacional, como la Orquesta Nacional de España, la Real Filharmonía de Galicia o la Orquesta Filarmónica de Berlín.

A sus 88 años, regresa al Gran Teatre del Liceu para estrenar su primera ópera, Benjamin en Portbou. El libreto, de Anthony Carroll Madigan, aborda la vida del filósofo Walter Benjamin. La obra recrea sus últimos días en Portbou en 1940, cuando decidió suicidarse ante el avance nazi.

Coincidiendo con el estreno, también se presenta el documental Eclosión. Escenas del debut operístico de Ros-Marbà, dirigido por Albert Pons. La película muestra el proceso de creación de la ópera, desde los ensayos hasta su estreno en julio.

Otro estreno es Renoir in Love, dirigido por Camille Ménager. El film redescubre la figura del pintor Pierre-Auguste Renoir, uno de los grandes maestros del impresionismo. La película se inspira en las memorias de su hijo Jean Renoir y explora la visión del artista sobre la amistad, el amor y la belleza.

También llega Cruzeiro do Sul, de Tiago Hespanha. El documental repasa la trayectoria del artista brasileño Cildo Meireles. La película muestra su proceso creativo y reflexiona sobre el arte, el espacio y la escala a partir de su obra homónima.

En marzo, CaixaForum+ dedica El mes de… a Luchino Visconti, uno de los grandes cineastas italianos. La plataforma recupera películas como La tierra tiembla y El extranjero, adaptación de la novela de Albert Camus.

Además, se estrena Salvaxe, salvaxe, de Emilio Fonseca, ganador de la Biznaga de Plata al mejor documental en el Festival de Málaga 2024. La película explora la desaparición del lobo ibérico en los montes de Galicia y Portugal y denuncia el deterioro del mundo natural y rural.