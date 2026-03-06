Pedro Sánchez inaugurará en Madrid la primera Cumbre Internacional contra el Odio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inaugurará el próximo miércoles en Madrid la primera Cumbre Internacional contra el Odio, un encuentro que reunirá a representantes institucionales, expertos y organizaciones de distintos países para abordar el aumento de los discursos de odio y sus consecuencias sociales.

La iniciativa pretende convertirse en un espacio de diálogo para analizar el impacto del odio en el ámbito digital y en la convivencia social, así como para compartir estrategias que permitan prevenir y combatir este tipo de conductas.

Debate sobre convivencia y derechos

Durante la cumbre se celebrarán distintas mesas de debate centradas en la protección de los derechos fundamentales, la regulación de los contenidos en internet y la promoción de sociedades más inclusivas. El objetivo es impulsar la cooperación internacional y desarrollar herramientas que ayuden a frenar la difusión de mensajes que fomenten la discriminación o la violencia.