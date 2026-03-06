Irán amenaza con represalias “más intensas y generalizadas” contra Estados Unidos e Israel

El Ejército de Irán ha advertido de que sus represalias contra Estados Unidos e Israel podrían intensificarse en los próximos días, con ataques “más intensos y generalizados” si continúan las operaciones militares en su territorio. El mensaje forma parte de una serie de declaraciones oficiales en las que Teherán insiste en que responderá a cualquier agresión.

Las autoridades iraníes sostienen que las acciones emprendidas hasta ahora forman parte de su derecho a la defensa y han reiterado que no descartan ampliar el alcance de sus operaciones si la situación sigue deteriorándose.

Tensión creciente en Oriente Próximo

La advertencia se produce en un momento de máxima tensión en la región, con varios episodios militares recientes que han elevado el riesgo de una confrontación directa entre potencias. La comunidad internacional ha reiterado sus llamamientos a la contención y a la vía diplomática, ante el temor de que una escalada prolongada tenga consecuencias graves para la estabilidad regional.