España llevará a Bruselas pruebas técnicas y documentales contra Grok

6 Mar 2026 por Redacción Irispress

El Gobierno español ha anunciado que remitirá a la Comisión Europea evidencias técnicas y documentales relacionadas con Grok, el sistema de inteligencia artificial desarrollado por la empresa de Elon Musk. La iniciativa busca que las instituciones comunitarias evalúen si el funcionamiento de esta herramienta cumple con la normativa europea sobre servicios digitales y regulación de la inteligencia artificial.

Según han señalado fuentes gubernamentales, el envío de esta información pretende aportar elementos objetivos que permitan analizar posibles irregularidades o incumplimientos en el uso y difusión de contenidos generados por la plataforma.

Aplicación del marco regulatorio europeo

La actuación se enmarca en el proceso de supervisión de las grandes plataformas tecnológicas impulsado por la Unión Europea, que busca garantizar la transparencia, la seguridad y el respeto a los derechos fundamentales en el entorno digital. Desde el Ejecutivo español se subraya que será la Comisión Europea la encargada de examinar las pruebas y determinar si procede adoptar medidas o abrir una investigación formal en el marco de la legislación comunitaria.