El trabajo doméstico no remunerado sigue recayendo mayoritariamente en las mujeres, según Oxfam

Un 6,9% de las mujeres en España se dedica exclusivamente al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, frente a solo un 0,3% de los hombres, según datos difundidos por Oxfam. La organización advierte de que estas cifras reflejan una desigual distribución de las responsabilidades en el hogar, que continúa afectando principalmente a las mujeres.

El informe señala que el trabajo doméstico y de cuidados sigue siendo un pilar fundamental para el funcionamiento de la sociedad y de la economía, aunque en muchos casos permanece invisible y sin reconocimiento económico.

Impacto en la igualdad y el empleo

Oxfam subraya que esta desigualdad tiene consecuencias directas en la participación laboral de las mujeres, ya que dedicar tiempo al trabajo doméstico no remunerado limita sus oportunidades de empleo, desarrollo profesional e independencia económica.

La organización insiste en la necesidad de políticas públicas que fomenten la corresponsabilidad en los cuidados, así como medidas que reconozcan y redistribuyan estas tareas para avanzar hacia una mayor igualdad entre hombres y mujeres.