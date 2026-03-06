El temporal activa avisos por lluvia, viento, nieve y oleaje en gran parte de España

6 Mar 2026 por Redacción Irispress

Un episodio de inestabilidad meteorológica ha puesto en aviso a 14 comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla, por fenómenos como lluvias intensas, rachas fuertes de viento, oleaje y nevadas. La situación responde al paso de varios frentes asociados a una borrasca que está afectando a buena parte del país.

Las precipitaciones más persistentes se esperan en zonas del norte y oeste peninsular, mientras que el viento y el fuerte oleaje podrían afectar especialmente a áreas costeras. En regiones de montaña, la bajada de las temperaturas favorecerá también la aparición de nieve.

Recomendaciones ante el temporal

Ante este escenario, las autoridades recomiendan extremar la precaución en desplazamientos y actividades al aire libre, especialmente en áreas donde se prevén fenómenos más intensos. Los servicios de emergencia y protección civil mantienen un seguimiento constante de la evolución del temporal y recuerdan la importancia de consultar los avisos