El 8M se celebra en medio de polémicas y un inicio de año marcado por la violencia machista

El Día Internacional de la Mujer (8M) llega este año en un contexto de debate político y social, marcado por diversas polémicas en las semanas previas. Entre ellas destacan los problemas detectados en algunos dispositivos telemáticos de protección a víctimas, el debate público sobre el uso del burka y otras cuestiones relacionadas con la igualdad y los derechos de las mujeres.

Estos temas han generado un intenso intercambio de posiciones entre organizaciones feministas, responsables políticos y colectivos sociales en los días previos a las movilizaciones previstas en distintas ciudades.

Preocupación por la violencia machista

La jornada también se celebra con la preocupación por el balance de violencia machista registrado en lo que va de 2026, que ha vuelto a situar este problema en el centro del debate público. Diversas organizaciones han señalado la necesidad de reforzar las políticas de prevención, protección y apoyo a las víctimas, mientras las instituciones reiteran su compromiso con la lucha contra la violencia de género.

Las movilizaciones del 8M volverán a reclamar igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como avances en derechos, protección y políticas públicas que contribuyan a erradicar la violencia y las desigualdades estructurales.