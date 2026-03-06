EE. UU. afirma haber hundido más de 30 barcos iraníes en la ofensiva conjunta con Israel

6 Mar 2026 por Redacción Irispress

El Ejército de Estados Unidos ha elevado a más de 30 los barcos iraníes hundidos en el marco de la ofensiva militar coordinada con Israel contra Irán, iniciada a finales de febrero. El dato fue confirmado por el comandante del Comando Central estadounidense (CENTCOM), el almirante Brad Cooper, quien señaló que la cifra ha aumentado a medida que se intensifican las operaciones contra la marina iraní.

Según explicó el mando militar, en un primer momento se informó del hundimiento de 24 embarcaciones, pero los ataques posteriores han elevado el balance por encima de la treintena en apenas unos días de combates navales.

Objetivos navales y escalada del conflicto

Entre los buques destruidos se encontraría incluso una gran embarcación utilizada por Irán para operaciones con drones, descrita por fuentes estadounidenses como de dimensiones comparables a las de un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial.

La ofensiva naval forma parte de una campaña militar más amplia en Oriente Próximo que ha incrementado de forma significativa la tensión regional. Analistas advierten de que el deterioro de la situación podría afectar a las rutas marítimas estratégicas del golfo Pérsico, clave para el comercio mundial de petróleo y mercancías.

En paralelo, Irán ha respondido con ataques con misiles y drones contra objetivos israelíes y posiciones vinculadas a Estados Unidos en la región, lo que mantiene el conflicto en una fase de alta volatilidad militar y diplomática.