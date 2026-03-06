Confirmado que el cuerpo hallado en Santander corresponde a la joven desaparecida de Guadalajara

6 Mar 2026 por Redacción Irispress

La Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha ha confirmado que el cuerpo localizado en Santander corresponde a la joven de Guadalajara que estaba desaparecida desde hace días. La identificación se ha realizado tras las comprobaciones llevadas a cabo por las autoridades y los servicios forenses.

El hallazgo había activado un amplio dispositivo policial mientras se trabajaba para verificar la identidad de la persona encontrada. Una vez confirmada, las autoridades han informado a la familia y han trasladado sus condolencias.

Investigación abierta para esclarecer los hechos

Las fuerzas de seguridad mantienen abierta una investigación para determinar las circunstancias de la muerte y aclarar qué ocurrió desde que se perdió el rastro de la joven. Por el momento no se han ofrecido detalles adicionales sobre las causas del fallecimiento, a la espera de los resultados de las diligencias policiales y del informe forense.